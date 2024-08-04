В МОК назвали гендерные тесты боксерш в IBA нарушением прав женщин

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс назвал нарушением прав женщин гендерные тесты Международной ассоциации бокса (IBA) в отношении алжирки Иман Хелиф и представительницы Тайваня Линь Юйтин.

«Интимные детали атлетов обсуждать не буду, это позорно — выпускать в информационное поле такие вещи. Даже тот способ, которым этот материал был доведен до сведения, противоречит любой этике. Правозащитные организации подтвердят, что это нарушение прав этих женщин», — приводит РИА «Новости» слова Адамса на брифинге МОК.

На Олимпийских играх в Париже Хелиф, выступающая в весовой категории до 66 кг, и Юйтин (до 57 кг) дошли до полуфиналов и обеспечили себе медали.