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Сегодня, 13:54

В МОК назвали гендерные тесты боксерш в IBA нарушением прав женщин

Руслан Минаев
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Иман Хелиф.
Фото Reuters

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс назвал нарушением прав женщин гендерные тесты Международной ассоциации бокса (IBA) в отношении алжирки Иман Хелиф и представительницы Тайваня Линь Юйтин.

«Интимные детали атлетов обсуждать не буду, это позорно — выпускать в информационное поле такие вещи. Даже тот способ, которым этот материал был доведен до сведения, противоречит любой этике. Правозащитные организации подтвердят, что это нарушение прав этих женщин», — приводит РИА «Новости» слова Адамса на брифинге МОК.

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На Олимпийских играх в Париже Хелиф, выступающая в весовой категории до 66 кг, и Юйтин (до 57 кг) дошли до полуфиналов и обеспечили себе медали.

Источник: РИА
Бокс
Олимпиада
МОК
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Провалившая гендерный тест боксерша из Тайваня вышла в полуфинал и гарантировала себе медаль Олимпиады
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