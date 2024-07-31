В IBA прокомментировали допуск ранее отстраненных спортсменок к Олимпиаде

В Международной ассоциации бокса (IBA) отреагировали на допуск к Олимпиаде боксеров Иман Хелиф из Алжира и представительницы Тайваня Линь Юйтин.

«IBA всегда находится на стороне спортсменов и придерживается правил честной конкуренции в спорте. Именно поэтому действуют строгие правила допуска. Ни один спортсмен не должен получать незаконное преимущество», — цитирует представителя IBA ТАСС.

В 2023 году IBA после серии ДНК-тестов отстранила Хелиф и Юйтин от участия в чемпионате мира из-за повышенного уровня тестостерона. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете (МОК) посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора и допустили их до соревнований.