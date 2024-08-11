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Париж-2024

Сегодня, 00:24

Узбекский боксер Джалолов выиграл золото Олимпиады-2024

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Баходир Джалолов.
Фото Reuters

Узбекский боксер Баходир Джалолов стал олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 92 кг.

В финале Олимпиады-2024 в Париже спортсмен победил испанца Айюба Гадфу Дрисси единогласным решением судей.

Джалолов принес Узбекистану 8-е золото на Играх-2024, при этом 5 из 8 золотых наград узбеки завоевали в боксе.

Бронзовыми призерами Олимпиады-2024 в весовой категории свыше 92 кг стали француз Джамили-Дини Абуду и немец Нелви Раман Тиафак.

Бокс

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 92 кг

Финал

Баходир Джалолов (Узбекистан) — Айюб Гадфа Дрисси (Испания) — 5:0

«Stade Roland Garros».

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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