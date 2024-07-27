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Париж-2024

Сегодня, 18:55

Тренер сборной Самоа по боксу умер в Олимпийской деревне в Париже

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Тренер сборной Самоа по боксу Лиональ Элика Фатупайто скончался в Олимпийской деревне в Париже, сообщает France Press.

60-летний специалист умер в пятницу, 26 июля. По данным полиции, тренер почувствовал себя плохо, у него случился инфаркт, но врачи не смогли спасти его.

У сборной Самоа на Олимпиаде выступит один боксер — Ато Плодзицки-Фаоагали заявлен в весовой категории до 81 кг.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Боксерский турнир на Играх проводится без участия Международной ассоциации бокса (IBA), которую исключили из числа признанных МОК международных спортивных федераций.

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