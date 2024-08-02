Тренер Карини — о скандальном поединке на Олимпиаде: «Вся Италия просила ее не драться»

Эмануэле Ренцини, тренер итальянской боксерши Анджелы Карини, поделился мыслями о поединке его подопечной с провалившей гендерный тест алжиркой Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже.

В четверг, 1 августа, во время поединка по боксу в 1/8 финала Игр-2024 Карини на 46-й секунде отказалась от продолжения боя против Хелиф. Итальянка заявила, что ей было невыносимо терпеть боль после удара от Иман, поэтому она решила сдаться. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

«Было бы проще не выходить, потому что вся Италия просила ее не драться в течение нескольких дней. Но Анджела была мотивирована и хотела это сделать. Конечно, когда она узнала своего противника на жеребьевке, то сказала мне: «Это несправедливо». Она сдалась, когда почувствовала, что больше не может драться», — отметил Ренцини.

25-летняя Карини — серебряный призер чемпионата мира 2019 года. Также на ее счету серебро чемпионата Европы-2019.