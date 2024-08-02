Журова поддержала заявление Рублева: «Это было избиение мужчиной женщину»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» поддержала заявление российского теннисиста Андрея Рублева.

Ранее Рублев в соцсетях отреагировал на скандал с участием провалившей гендерный тест алжирской боксерши Иман Хелиф на Олимпийских играх в Париже. Затем он удалил этот пост.

«По большому счету, это избиение мужчиной женщину. Это спорт, но это не честный поединок. Марк Кремлев держал бокс и такая ситуация была невозможна, а теперь его исключили. Но тут возмущаться надо даже не нам, а женщинам мира, ведь бьют их. Если они на это закроют глаза, не начнут себя жестко позиционировать, завтра все трансгендеры будут выступать в женском формате. Тогда придется России проводить все чемпионаты для женщин», — сказала Журова «СЭ».

Также депутат Госдумы отметила, что подобные процедуры с занижением тестостерона можно прировнять к допингу.

«Нужна женская забастовка. Потому что эта ситуация с занижением тестостерона, по сути, допинг. Как обман с весовой категорией. WADA должна заняться этим вопросом, иначе любой мужик так будет поступать», — сказала Журова «СЭ».

Во время поединка 1/8 финала Олимпиады-2024 итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя с Хелиф, которая в 2023 году не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу.

Софья Грецкая