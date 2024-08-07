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Париж-2024

Сегодня, 23:38

Соперница боксерши, провалившей гендерный тест, показала скрещенные пальцы в знак протеста

Сергей Разин
корреспондент
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Эсра Йылдых Кахраман.
Фото Скриншот трансляции

Турецкая боксерша Эсра Йылдых Кахраман в полуфинале Олимпиады-2024 в весовой категории до 57 килограммов уступила представительнице Тайваня Линь Юйтин.

После поражения Йылдых показала пальцами X в знак протеста против соперницы, провалившей гендерный тест.

С таким же знаком выступила Светлана Станева из Болгарии, которая проиграла Юйтин в четвертьфинале.

Ранее в МОК заявили, что боксеры, которые участвуют в гендерном споре, останутся на Олимпийских играх.

Линь Юйтин одержала победу над Светланой Станевой. Вторая медаль интерсекса на Олимпиаде. Что не так с женским боксерским турниром?

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