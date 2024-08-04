Синди Нгамба обеспечила первую в истории медаль олимпийской сборной беженцев

Уроженка Камеруна Синди Нгамба победила в четвертьфинале соревнований по боксу на Играх в Париже и обеспечила себе первую медаль в истории олимпийской сборной беженцев.

С 11 лет Нгамба живет в Великобритании. Она оказалась сильнее француженки Давины Мишель, завоевав как минимум бронзу.

Сборная беженцев была создана для представления интересов вынужденно перемещенных лиц по всему миру, выступает на Олимпиаде с 2016 года. В команду входят 37 спортсменов.

Игры завершатся 11 августа.