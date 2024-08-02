Рублев — об участии провалившей гендерный тест боксера в Олимпиаде: «Этого я никогда не пойму»

Российский теннисист Андрей Рублев в социальных сетях отреагировал на скандал с участием провалившей гендерный тест алжирской боксерши Иман Хелиф на Олимпийских играх в Париже.

1 августа во время поединка 1/8 финала Олимпиады итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя с Хелиф, которая в 2023 году не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу. Карини во время поединка с алжиркой получила травму носа. По ее словам, было невыносимо терпеть боль, поэтому она решила сдаться.

«Люди борются против всех видов насилия: против домашнего насилия, против насилия по отношению к женщине, к детям... И вот теперь на самом большом и важном спортивном событии, «Олимпийских играх», мы видим, как мужчина, который идентифицирует себя как женщина, бьет женщину (говоря о том, что это равный бой), и никто это не останавливает. Если бы мужчина идентифицировал себя как ребенка, разве его пустили бы на детский турнир по боксу? Этого я никогда не пойму. Мне очень жаль итальянскую спортсменку, которая долго готовилась к этим соревнованиям», — написал Рублев в своих соцсетях.

Однако позже российский теннисист удалил этот пост.

Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил Международную ассоциацию бокса (IBA) в скандале с участием в Олимпиаде-2024 двух боксерш, проваливших гендерный тест. IBA, в свою очередь, раскритиковала решение МОК допустить к олимпийскому турниру этих спортсменок.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о мировом безумии после победы Хелиф над итальянской боксершей на Играх в Париже.