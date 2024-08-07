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Сегодня, 10:24

Российский боксер Аминева получает угрозы после вызова на бой Хелиф

Ана Горшкова
Корреспондент
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Азалия Аминева.
Фото Соцсети

Российский боксер Азалия Аминева заявила, что ей поступают угрозы после брошенного вызова спортсменке из Алжира Иман Хелиф.

Аминева ранее вызвала Хелиф, выступающую на Олимпиаде в Париже, на поединок. Представительница Алжира вышла в финал турнира по боксу в весовой категории до 66 кг.

«После вызова есть много слов поддержки, но поступают и угрозы. От иностранцев. Но я этого не боюсь, российские боксеры просто так не сдаются», — приводит слова Аминевой ТАСС.

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В интервью «СЭ» Аминева рассказала, что идея обратиться к Хелиф появилась у нее после просмотра поединка с итальянкой Анджелой Карини на Олимпиаде-2024. По словам россянки, ей стало жалко всех спортсменок, которые когда-либо боксировали с Иман и проигрывали.

Аминева побеждала Хелиф в 1/8 финала чемпионата мира-2023 в Индии.

Ранее Хелиф и представительница Тайваня Линь Юйтин были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.

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Источник: ТАСС
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