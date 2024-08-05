Российская боксерша Аминева вызвала на бой провалившую гендерный тест Хелиф

Российская боксерша Азалия Аминева вызвала на бой Иман Хелиф из Алжира, которая провалила гендерный тест.

«Привет, Иман Хелиф, тебе не кажется, что вокруг тебя слишком много необоснованного хайпа?» — спросила Аминева в видеоролике в соцсетях.

Россиянка вспомнила поединок в 1/8 финала чемпионата мира-2023 в Индии, в котором Хелиф одержала победу.

«Помнишь, как мы боксировали в 2023 году в Индии на чемпионате мира, где я отправила тебя в нокдаун? Я готова повторить тот момент и отправить тебя на настил снова, чтобы ответить за всех девчонок, у которых ты вставала на пути», — заявила Аминева.

4 августа венгерская боксерша Луца Хамори во время поединка против провалившей гендерный тест Хелиф призналась своему тренеру, что не сможет победить соперницу, так как та является мужчиной.

Ранее вице-президент Всемирной боксерской организации (WBO) и бывший генеральный секретарь Международной ассоциации бокса (IBA) Иштван Ковач заявил, что в 2022 году тесты IBA определили алжирку как биологического мужчину.