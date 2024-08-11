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Париж-2024

Сегодня, 18:41

Провалившие гендерный тест боксерши стали знаменосцами Алжира и Тайваня на церемонии закрытия Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Иман Хелиф.
Фото Reuters

Алжирская боксерша Иман Хелиф и боксерша из Тайваня Линь Юйтин станут знаменосцами своих сборных на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

25-летняя алжирка взяла золото в весовой категории до 66 килограммов, 28-летняя представительница Тайваня завоевала золото в весе до 57 килограммов.

Линь Юйтин. Второе золото интерсекс-боксерши. Это самые спорные медали на Олимпиаде

Хелиф и Юйтин дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг. При этом обе спортсменки поехали на Олимпиаду-2024.

Церемония закрытия Олимпиады пройдет 11 августа и начнется в 22:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Иман Хелиф
Линь Юйтин
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