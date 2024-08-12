Провалившая гендерный тест Линь Юйтин не подаст в суд на IBA
Олимпийская чемпионка по боксу в весовой категории до 57 кг с Тайваня Линь Юйтин рассказала, что не будет подавать в суд на Международную ассоциацию бокса (IBA) за критику в ее адрес.
«Я уже все доказала олимпийской золотой медалью», — цитирует Юйтин ТАСС со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня.
9 августа сообщалось, что Тайвань готовит иск против IBA из-за провалившей гендерный тест боксерши Юйтин. Она завоевала золотую медаль, победив в финале польку Юлию Шеремету единогласным решением судей.
В 2023 году IBA после серии ДНК-тестов отстранила алжирку Иман Хелиф и Юйтин от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.
Источник: ТАСС
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