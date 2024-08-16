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Париж-2024

Сегодня, 10:17

Провалившая гендерный тест боксерша сменила образ ради рекламы салона красоты

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Иман Хелиф.
Фото Соцсети

Алжирская боксерша Иман Хелиф снялась в рекламе салона красоты.

Ради рекламы 25-летняя спортсменка распустила волосы и надела светлое платье. Алжирка выложила видео своего преображения в соцсетях.

Хелиф завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил ее к соревнованиям, несмотря на то что в 2023 году спортсменку дисквалифицировали на чемпионате мира из-за проваленного гендерного теста.

10 августа стало известно, что Хелиф подала жалобу в прокуратуру Парижа в связи с травлей в интернете.

Иман Хелиф
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