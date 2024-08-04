Провалившая гендерный тест боксерша из Тайваня вышла в полуфинал и гарантировала себе медаль Олимпиады

Боксерша из Тайваня Линь Юйтин победила представительницу Болгарии Светлану Каменову Станеву в 1/4 финала Олимпийских игр в Париже.

Поединок в весовой категории до 57 кг завершился единогласной победой Юйтин со счетом 5:0. После выхода в 1/2 финала она гарантировала себе медаль Олимпиады-2024. Полуфинальные поединки состоятся 7 августа.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) после серии ДНК-тестов отстранила Юйтин и алжирку Иман Хелиф от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.