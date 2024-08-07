Провалившая гендерный тест боксерша из Тайваня вышла в финал Олимпиады

Представительница Тайваня Линь Юйтин стала первой финалисткой боксерского турнира на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 57 кг.

В 1/2 финала 28-летняя спортсменка победила Эсру Йылдыз из Турции. Поединок завершился со счетом 5:0 единогласным решением судей.

В матче за первое место Юйтин встретится с Юлией Шереметой из Польши, которая во втором полуфинале одолела филиппинку Нести Петекио (4:1). Финал состоится 10 августа.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) после серии ДНК-тестов отстранила Линь Юйтин и алжирку Иман Хелиф от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

Бокс

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

до 57 кг

1/2 финала

Линь Юйтин (Тайвань) — Эсра Йылдых Кахраман (Турция) — 5:0

Нести Петекио (Филиппины) — Юлия Шеремета (Польша) — 1:4

«Stade Roland Garros».