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Париж-2024

Сегодня, 17:38

Провалившая гендерный тест боксерша из Тайваня вышла в 1/4 финала Олимпиады

Руслан Минаев
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Судьи на олимпийском турнире по боксу.
Фото Reuters

Боксерша из Тайваня Линь Юйтин победила представительницу Узбекистана Ситору Турдибекову в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже.

Поединок в весовой категории до 57 кг завершился единогласной победой Юйтин со счетом 5:0.

В 2023 году IBA после серии ДНК-тестов отстранила алжирку Иман Хелиф и Юйтин от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

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