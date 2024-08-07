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Париж-2024

Сегодня, 00:05

Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира вышла в финал Олимпиады

Виктория Кравченко
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Иман Хелиф.
Фото Reuters

Алжирская боксерша Иман Хелиф единогласным решением судей победила в полуфинальном бою до 66 кг со спортсменкой из Таиланда Джанджаем Суваннапхенг со счетом 5-0. Хелиф вышла в финал Игр в Париже.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) после серии ДНК-тестов отстранила Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры завершатся 11 августа.

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