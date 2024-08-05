Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф призвала людей отказаться от травли

Алжирская боксерша Иман Хелиф призвала людей придерживаться олимпийских принципов и воздерживаться от травли. Она отметила, что это может уничтожить человека.

«Я отправляю сигнал людям по всему миру о необходимости придерживаться олимпийских принципов и Олимпийской хартии, воздерживаться от травли всех спортсменов, потому что это несет последствия, серьезные последствия. Это может уничтожить человека», — цитирует Хелиф New York Post.

Вчера, 4 августа, венгерская боксерша Луца Хамори во время поединка против провалившей гендерный тест представительницы Алжира Иман Хелиф своему тренеру призналась, что не сможет победить соперницу, так как та является мужчиной.

Ранее Всемирной боксерской организации (WBO) и бывший генеральный секретарь Международной ассоциации бокса (IBA) Иштван Ковач заявил, что в 2022 году тесты IBA определили алжирку как биологического мужчину.