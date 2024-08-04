Президент Болгарии поддержал свою боксершу после поражения провалившей гендерный тест Юйтин

Президент Болгарии Румен Радев в социальных сетях отреагировал на поражение боксерши Светланы Каменовой-Станевой в четвертьфинале Олимпиады в бою против представительницы Тайваня Линь Юйтин, которая провалила гендерный тест.

«Поздравляем с боевым духом и великолепным боем Светлану Каменову! Она нашла в себе смелость бороться не только за победу в обреченном матче, но и отстаивать нормальность и олимпийские принципы в спорте», — написал Радев.

После боя болгарка не стала пожимать руку представительнице Тайваня.

В 2023 году IBA после серии ДНК-тестов отстранила алжирку Иман Хелиф и Юйтин от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.