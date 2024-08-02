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Париж-2024

Сегодня, 00:37

Представитель ООН критически высказался по поводу допуска алжирской боксерши к Олимпийским играм

Евгений Козинов
Корреспондент
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Иман Хелиф.
Фото Reuters

Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин и девочек Рим Альсалем раскритиковала решение международного олимпийского комитета (МОК) допустить к Олимпийским играм-2024 в Париже боксершу из Алжира Иман Хелиф.

В четверг, 1 августа, итальянка Анджела Карини, отказалась от продолжения боя против Хелиф спустя 46 секунд. Также она не пожала сопернице руку, потом опустилась посреди ринга на колени и заплакала.

«Карини отдала предпочтение безопасности, но она и другие спортсменки не должны подвергаться такому физическому и психологическому насилию, основанному на их половой принадлежности», — написала Альсалем в Twitter под фотографией, на которой итальянка плачет.

Иман Хелиф (слева). Еще один инцидент на Олимпиаде: МОК допустил до турнира по боксу спортсменок, отстраненных за повышенный тестостерон

На чемпионате мира 2023 года Хелиф не смогла пройти гендерный тест, который показал наличие в ее организме XY-хромосом и повышенный уровень тестостерона, но несмотря на это МОК допустил ее до участия в Играх-2024.

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