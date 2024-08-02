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Сегодня, 13:39

Песков заявил о девальвации международного олимпийского движения

Алина Савинова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что международное олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений.

«Международное олимпийское движение существенно девальвируется и становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями», — цитирует Пескова РИА Новости.

В четверг, 1 августа, во время поединка по боксу в 1/8 финала Олимпиады в Париже итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя против алжирки Иман Хелиф, которая в 2023 году не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу. После поражения в поединке, в котором Карини в первые 46 секунд получила травму, итальянка объявила о завершении спортивной карьеры.

Позже директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что для решения проблемы по трансгендерам в спорте нужен научный консенсус.

Источник: РИА Новости
Бокс
Олимпиада
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