Определились бронзовые призеры Олимпиады-2024 в боксе

На Олимпийских играх-2024 завершились полуфинальные боксерские поединки.

У женщин бронзовые медали взяли кореянки Панг Чхоль Ми и Ям Эджи (до 54 кг), у мужчин — Джуниор Алькантара Рейес и Давид де Пина (до 51 кг), Виятт Сэнфорд и Лаша Гурули (до 63,5 кг), Кристиан Хавьер Пиналес и Арлен Лопес (до 80 кг), Энмануэль Рейес Пла и Давлат Болтаев(до 92 кг).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию девятого медального дня Олимпиады-2024 в Париже.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

1/2 финала

Женщины

до 54 кг

Чань Юань (Китай) — Панг Чхоль Ми (Корея) — 3:2

Хатик Акбас (Турция) — Ям Эджи (Корея) — 3:2

Мужчины

до 51 кг

Биллаль Беннама (Франция) — Джуниор Алькантара Рейес (Доминиканская Республика) — 5:0

Давид де Пина (Кабо-Верде) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан) — 0:5

до 63,5 кг

Виятт Сэнфорд (Канада) — Софьян Умиа (Франция) — 1:4

Эрисланди Альварес Боргес (Куба) — Лаша Гурули (Грузия) — 5:0

до 80 кг

Кристиан Хавьер Пиналес (Доминиканская Республика) — Нурбек Оралбай (Казахстан) — 2:3

Александр Хижняк (Украина) — Арлен Лопес (Куба) — 3:2

до 92 кг

Энмануэль Рейес Пла (Испания) — Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан) — 1:4

Лазизбек Муллажонов (Узбекистан) — Давлат Болтаев (Таджикистан) — 4:1