НОК Казахстана подал апелляцию на результат боя Базарбайулы

Национальный олимпийский комитет Казахстана подал апелляцию в PBU с требованием разъяснений результата поединка между Мухаммедсабыром Базарбайулы и Лаши Гурулией на Олимпиаде-2024.

Грузинский спортсмен одержал победу раздельным судейским решением.

«По нашему мнению, казахстанский боксер одержал победу в важном поединке за выход в полуфинал Олимпийских игр-2024.

Мы понимаем, что пересмотр результата прошедшего поединка невозможен. Однако мы требуем, чтобы судейство на важнейшем международном соревновании было честным, справедливым и непредвзятым для оставшихся спортсменов», — говорится в заявлении генерального секретаря организации Жанара Утешева.

В полуфинальном поединке Лаша Гурули встретится с кубинцем Эрисланди Альваресом. Бой пройдет 4 августа.