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Париж-2024

Сегодня, 04:35

Нигерийская спортсменка дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нигерийская спортсменка Синтия Огунсемилоре, выступающую в боксе, дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Проба 22-летней девушки была взята 25 июля 2024 года в Париже, а результат был представлен аккредитованной ВАДА лабораторией 27 июля. В пробе Огунсемилоре было обнаружено запрещенное вещество фуросемид.

Представительница Нигерии может оспорить решение ITA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и имеет право запросить анализ пробы B.

Ранее иранский дзюдоист Сехен Саджад был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил перед началом Олимпийских игр в Париже.

Источник: ITA
Бокс
Олимпиада
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