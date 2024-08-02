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Париж-2024

Сегодня, 13:15

МОК призвал достичь научного консенсуса по вопросу участия трансгендеров в соревнованиях

Алина Савинова
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Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что для решения проблемы по трансгендерам в спорте нужен научный консенсус.

В четверг, 1 августа, во время поединка 1/8 финала Олимпиады в Париже итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя против алжирки Иман Хелиф, которая в 2023 году не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу. После поединка, в котором Карини в первые 46 секунд получила травму, итальянка объявила о завершении спортивной карьеры.

«Нужен научный консенсус по этой теме, это не вопрос «белого» и «черного». Нам бы хотелось видеть этот консенсус, но его нет — во всем спорте. Думаю, все согласятся — менять правила во время соревнований нельзя. Я не думаю, что они нечеткие. Я не вовлечен в организацию спортивного соревнования, а работаю в МОК, но мы используем правила, действовавшие во время прошлого олимпийского турнира», — цитирует Адамса РИА Новости.

Иман Хелиф. «Мужчина наслаждается страданиями женщины». Автор «Гарри Поттера», Илон Маск и другие против алжирки с повышенным тестостероном

Он также от лица МОК выразил надежду, что итальянская боксерша полностью восстановится и пожелал ей всего самого наилучшего.

«Возможно, всем хочется увидеть четкое обоснование того или иного решения, но это не вопрос «белого» или «черного». И эта проблема во всем спорте. Их национальный документ, паспорт, обозначает их как женщин. Алжирская спортсменка родилась женщиной, является женщиной. Это не вопрос мужчины, дерущегося с женщиной», — добавил Адамс.

Ранее Международный олимпийский комитет обвинил Международную ассоциацию бокса (IBA) в скандале с участием в Олимпиаде-2024 двух боксерш, проваливших гендерный тест. IBA, в свою очередь, раскритиковала решение МОК допустить к олимпийскому турниру этих спортсменок.

Источник: РИА Новости
Бокс
Олимпиада
Марк Адамс
МОК
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