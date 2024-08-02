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Париж-2024

Сегодня, 13:27

МОК приступил к обеспечению безопасности боксерш, проваливших гендерный тест

Алина Савинова
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Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что организация занялась вопросом обеспечения безопасности двух участниц женского турнира по боксу на Олимпиаде в Париже, ранее отстраненных от чемпионата мира-2023 из-за проваленного гендерного теста.

«Мы со вчерашнего дня занимаемся безопасностью этих двух спортсменок, идет масса оскорблений в их адрес из-за дезинформации, мы в тесном контакте со спортсменками и их окружением», — цитирует Адамса РИА Новости.

МОК одобрил участие алжирки Иман Хелиф и представительницы Тайваня Линь Юйтин в Олимпийских играх, несмотря на то, что в 2023 году эти боксерши провалили тест на тестостерон.

1 августа во время поединка 1/8 финала Олимпиады в Париже итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя против Хелиф. После поединка, в котором Карини в первые 46 секунд получила травму, итальянка объявила о завершении спортивной карьеры.

Ранее директор МОК по коммуникациям заявил, что для решения проблемы по трансгендерам в спорте нужен научный консенсус.

Источник: РИА Новости
Бокс
Олимпиада
Марк Адамс
МОК
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