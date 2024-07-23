Мехонцев назвал российских боксеров, которые боролись бы на Олимпиаде в Париже за золото

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев предположил, как могли бы российские боксеры выступить на Олимпиаде в Париже.

«Начиная с 1996 года российские боксеры всегда выигрывали на Олимпийских играх одну-две золотых медали. Менялись тренеры, менялись спортсмены, а стабильность оставалась. Я бы оценил выступление так, что если золотая медаль есть, то это уже успех, а если только серебро и бронза, то это повод задуматься. Реальными претендентами на олимпийское золото у нас были бы двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов, действующий чемпион мира Шарапудин Атаев. Что касается остальной команды, то для них успехом была бы любая медаль», — цитирует Мехонцева Vprognoze.ru.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. В марте 2024-го российские боксеры отказались от участия в отборе к Олимпиаде в Париже.