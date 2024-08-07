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Сегодня, 11:22

Джонсон раскритиковал выход в финал Олимпиады боксерши из Алжира: «Этого хочет Запад»

Джонсон жестко раскритиковал выход в финал Олимпиады-2024 боксерши из Алжира
Зарина Халимхонова
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Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон в разговоре с «СЭ» раскритиковал выход провалившей гендерный тест боксерши из Алжира Иман Хелифы в финал Олимпиады-2024.

«Черт! Мне это не нравится. Это не то, что наш создатель бог когда-либо одобрял. Это не по-человечески, не по-божески. Невежество и дебилизм! Это ненормально, это даже не свойственно человеческой расе, когда-либо ставить мужчину против женщины.
Не знаю, куда катится этот мир, но я держусь подальше от этого дерьма. Это то, что хочет западный мир. Я молюсь за мир...» — сказал Джонсон «СЭ».

В марте 2023-го африканку дисквалифицировала Международная федерация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. В организме спортсменки были обнаружены мужские хромосомы.

Из-за конфликта МОК и IBA олимпийский турнир проводится вне юрисдикции Международной федерация бокса, поэтому Хелиф получила допуск на Игры. МОК посчитал, что методика примененного гендерного теста боксерши сомнительна. Хелиф утверждает, что родилась женщиной и идентифицирует себя именно так.

Джанджем Суваннапхенг и&nbsp;Иман Хелиф. Хелиф будет боксировать за золото. Интерсекс одержала еще одну победу

Бокс
Олимпиада
Кевин Джонсон
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