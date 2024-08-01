Итальянка снялась с боя против провалившей гендерный тест боксерши из Алжира

Итальянская боксерша Анджела Карини, выступающая в весовой категории до 66 кг, на 46-й секунде отказалась продолжать поединок в 1/8 финала Олимпийских игр против алжирки Иман Хелиф.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

«Мне было чертовски больно. Я получила второй удар в нос, было так больно, что я не хотела продолжать», — цитирует Карини La Gazzetta dello Sport.

После объявлении победителя итальянка отказалась жать Хелиф руку. Она несколько раз подчеркнула несправедливость ситуации и расплакалась прямо посреди ринга.

Олимпийские игры-2024 в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.