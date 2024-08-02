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Карини завершила карьеру после поражения от боксерши с повышенным тестостероном на Олимпиаде

Итальянская боксерша завершила карьеру после поражения от трансгендера на Олимпиаде
Алина Савинова
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Анджела Карини.
Фото Global Look Press

Итальянская боксерша Анджела Карини объявила о завершении спортивной карьеры после поражения на Олимпийских играх-2024 от провалившей гендерный тест алжирки Иман Хелиф.

В четверг, 1 августа, во время поединка 1/8 финала Игр в Париже Карини отказалась от продолжения боя с Хелиф, которая в 2023 году не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу. Итальянка во время боя с Хелиф получила травму носа и покинула ринг в слезах. По ее словам, было невыносимо терпеть боль, поэтому она решила сдаться.

«Я спрашивала себя: кто передо мной? Но это не мне решать. Мне также жаль ее, вокруг нас медийный бум. Кто мы такие, чтобы судить? Говорить, что правильно, а что нет? Мы спортсмены, мы не судьи. Для меня это не поражение. Я не проиграла, я просто осознанно сдалась. Я ухожу с гордо поднятой головой и теперь я прощаюсь с боксом», — приводит слова Карини La Stampa.

Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил Международную ассоциацию бокса (IBA) в скандале с участием в Олимпиаде-2024 двух боксерш, проваливших гендерный тест. IBA, в свою очередь, раскритиковала решение МОК допустить к олимпийскому турниру этих спортсменок.

25-летняя Карини — серебряный призер чемпионата мира 2019 года. Также на ее счету серебро чемпионата Европы-2019.

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