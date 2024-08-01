Итальянка Карини объяснила, почему снялась с боя против провалившей гендерный тест боксерши

Итальянка Анджела Карини прокомментировал снятие с поединка против алжирки Имен Хелиф в 1/8 финала боксерского турнира на Олимпийских играх в Париже.

«Мой нос сильно болел, и я сказала: «Хватит». Лучше не продолжать. После первого же удара у меня из носа начала капать кровь. Я очень часто дралась в национальной команде. Я тренируюсь с братом. Я всегда дралась против мужчин, но сегодня мне было слишком больно», — цитирует Карини РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

1 июля, Карини отказалась от продолжения на 46-й секунде боя с Хелиф. В 2023 году алжирка не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу.