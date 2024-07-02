IBA подала апелляцию в суд Швейцарии на вердикт CAS по делу МОК

Международная ассоциация бокса (IBA) подала апелляцию в Федеральный верховный суд Швейцарии на вердикт CAS отклонить апелляцию на решение сессии МОК отозвать признание организации. Об этом сообщается на сайте IBA.

«IBA отвергает позицию МОК и требует дополнительных разъяснений по отклоненной апелляции в CAS. Принятие нашей апелляции Верховным судом Швейцарии является невероятно позитивным событием для мира бокса, поскольку на этом уровне суд принимает к рассмотрению лишь небольшое количество дел, что свидетельствует о сложности вопроса. Мы считаем, что решение CAS не учитывает должным образом эти предпринятые шаги», — сказано в заявлении IBA.

Ранее Исполком МОК рекомендовал сессии комитета не возвращать признание IBA. В релизе CAS отмечалось, что IBA не обеспечила мониторинг и контроль честности судей, а также не обеспечила эффективную реализацию предложенных МОК мер.

Из-за непризнания IBA боксерский турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет без участия сотрудников организации.