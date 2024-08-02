IBA наградит пострадавших спортсменок в боксе также, как за первое место в Олимпиаде

Международная ассоциация бокса (IBA) наградит спортсменок женского боксерского турнира на Олимпиаде в Париже, которые пострадали от действий Международного олимпийского комитета (МОК) и организаторов Игр.

— То, что сейчас происходит на Олимпийских играх, — это позор всех времен. Спортсмены получают отравления из?за циничности руководства МОК и завершают карьеру из?за гендерной дискриминации и отсутствия конкурентной борьбы. Мы же объявляем о том, что каждая спортсменка, которая столкнулась с несправедливостью на этой Олимпиаде в боксе, будет награждена в соответствии с тем, что получила первое место. Мы и дальше будем поддерживать наших спортсменов, а остальным международным ассоциациям давно уже пора перестать молчать и последовать нашему примеру! — написал Кремлев в Telegram-канале.

В четверг, 1 августа, во время поединка 1/8 финала Игр в Париже Карини отказалась от продолжения боя с Хелиф, которая в 2023 году не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу. Итальянка во время боя с Хелиф получила травму носа и покинула ринг в слезах. По ее словам, было невыносимо терпеть боль, поэтому она решила сдаться.

Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил Международную ассоциацию бокса (IBA) в скандале с участием в Олимпиаде-2024 двух боксерш, проваливших гендерный тест. IBA, в свою очередь, раскритиковала решение МОК допустить к олимпийскому турниру этих спортсменок.