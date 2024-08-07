Дрозд — о выходе в финал Олимпиады боксерши из Алжира: «Мужчина не должен бить женщину: ни на улице, ни на ринге»

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход провалившей гендерный тест боксерши из Алжира Иман Хелиф в финал Олимпиады-2024.

«Как я к такому отношусь? Отношусь негативно, ведь это противоречит всем жизненным законам, законам религии и общества. Мужчина не должен бить женщину: ни на улице, ни на ринге, и вообще нигде и никогда. Это двойные стандарты, беззаконие, и подобное убивает спортивные принципы и любовь к спорту. То, что я вижу и читаю в интернете, показывает, что не только Россия, но и в принципе весь мир ценит нормальные ценности. Если весь мир встанет и скажет, что нам не нужны такие вещи в спорте, трансгендеры и так далее, то, надеюсь, что сообща мы сможем это изменить», — сказал Дрозд «СЭ».

В марте 2023-го африканку дисквалифицировала Международная федерация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. В организме спортсменки были обнаружены мужские хромосомы.

Из-за конфликта МОК и IBA олимпийский турнир проводится вне юрисдикции Международной федерация бокса, поэтому Хелиф получила допуск на Игры. МОК посчитал, что методика примененного гендерного теста боксерши сомнительна. Хелиф утверждает, что родилась женщиной и идентифицирует себя именно так.

Денис Сафронов