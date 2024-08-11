Тренер Бивола: «Никто не оказал сопротивления Жалолову на Олимпиаде»

Тренер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов прокомментировал победу на Олимпиаде-2024 боксера из Узбекистана Баходира Жалолова, который тренировался у российского специалиста.

«На этой Олимпиаде никто не смог оказать сопротивления Жалолову. Он настолько выше классом всех соперников в мастерстве, тактическом превосходстве и ментальности, что спокойно выходит и побеждает, не напрягаясь, и не пропуская ударов. Не видел, чтобы у Баходира были неудобства хотя бы в одном из поединков на Олимпиаде.

Он спокойно всех разобрал. Если сейчас он сосредоточится на выступлениях в профи, не далеки те времена, когда он станет чемпионом мира. Мы планировали, что он окончательно уйдет в профессионалы еще после Игр 2020 года. Сейчас бы он был в лидерах тяжелого веса. Но он еще раз отдал долг своей стране, завоевав очередную золотую медаль. Будем говорить, что прославил Узбекистан», — приводит слова тренера MMA.Metaratings.ru.

Жалолов стал двукратным олимпийским чемпионом по боксу в супертяжелом весе. На Играх в Париже он не проиграл ни одного раунда.