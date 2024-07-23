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Париж-2024

Сегодня, 16:26

Кравцов: «Позиции IBA не станут слабее, они, наоборот, укрепятся»

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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, как повлияет на мировой бокс решение исключить Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных международных федераций.

«Да, влияние будет, потому что будет раздрай определенный. Созданная карманная организация «Мировой бокс», так называемая, все пытается любыми административными ресурсами привлечь к себе людей. Хотя я общался с коллегами, они не хотят туда переходить, им это неинтересно. Этот раздрай ни к чему хорошему не приведет. Будет страдать от этого бокс, в первую очередь спортсмены и тренеры. Хотя, думаю, что позиции IBA слабее не станут, наоборот, укрепятся. Потому что сейчас в ассоциации порядка 250 стран и не замечать ее работу невозможно. Никто не стоит на месте, и IBA старается делать проекты, которые нарпавлены на развитие бокса, на поддержку материальной базы, как боксеров, так и их национальных федераций», — сказал Кравцов «СЭ».

Из-за непризнания IBA боксерский турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет без участия сотрудников организации.

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами.

Александр Абустин

Бокс
Олимпиада
Эдуард Кравцов
МОК
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