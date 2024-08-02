Экс-игрок «Манчестер Сити» Бартон — о скандале в боксе в Париже: «Мир сошел с ума»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джои Бартон отреагировал на участие боксеров с повышенным тестостероном в женских соревнованиях на Олимпийских играх.

В четверг, 1 августа, во время поединка 1/8 финала Игр в Париже итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя с Иман Хелиф из Алжира, которая в 2023 году не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу.

«Я искренне не могу поверить в то, что Woke-женщины (Woke — политический термин, означающий бдительное отношение к расовой или социальной дискриминации и несправедливости. — Прим. «СЭ») допускают такое. Разве Олимпийские игры не призваны олицетворять справедливость в спорте? Как может мужчина, боксирующий в женских соревнованиях, соответствовать этому? Мир сошел с ума», — написал Бартон в своих соцсетях.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о мировом безумии после победы Хелиф над итальянкой спортсменкой в турнире по боксу на Олимпиаде. А британская писательница Джоан Роулинг назвала позором допуск к Играм-2024 алжирской боксерши.