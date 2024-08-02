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Париж-2024

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Представитель Трампа: «Дональд дал понять, что не потерпит участия мужчин в женских видах спорта»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дональд Трамп.
Фото Global Look Press

Кандидата на пост президента США Дональд Трамп недоволен решением международного олимпийского комитета (МОК) допустить к Олимпийским играм-2024 боксерш Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые провалили гендерный тест.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини отказалась продолжать поединок в 1/8 финала Игр в Париже против Хелиф.

«Президент Трамп недвусмысленно дал понять, что он не потерпит участия мужчин в женских видах спорта — это безумная и несправедливая реальность, которая стала возможной благодаря радикальным левым политикам. Вернувшись в Белый дом, президент Трамп немедленно примет меры по защите женщин и девочек», — заявил представитель кампании Трампа в интервью Fox News Digital.

Анджела Карини. Итальянка отказалась боксировать с провалившей тест на тестостерон алжиркой. Девушка разрыдалась от несправедливости

В 2023 году IBA отстранила Хелиф и Юйтин от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в МОК посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к Играм в Париже.

Источник: Fox News Digital
Олимпиада
Дональд Трамп
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Международная ассоциация бокса раскритиковала МОК за допуск к соревнованиям боксерш, проваливших гендерный тест
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