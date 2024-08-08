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Париж-2024

Сегодня, 11:26

Борец Ассакалов об алжирской боксерше Хелиф: «Мерзко. У нее не должно быть права выступать»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Узбекский борец Рустам Ассакалов поделился мнением о скандале вокруг алжирской боксерши Иман Хелиф на Олимпиаде-2024 в Париже.

В 2023 году спортсменку отстранили от участия в чемпионате мира по боксу из-за ДНК-теста, проведенного Международной боксерской ассоциацией (IBA). Тест выявил у Хелиф наличие XY (мужской хромосомы) и повышенный уровень тестостерона. МОК допустил спортсменку до участия в Олимпиаде в женских соревнованиях.

«Отношусь к этому явлению отрицательно. Это что, «оно»? Как об этом говорить? Это отвратительно, мерзко. Деградация. У них не должно быть права выступать. Как это возможно? Как? Вы представляете себе силу удара мужчины? Даже если это самый слабый мужчина, все равно он сильнее женщины, если бьет. Это просто омерзительно», — приводит Sport24 слова Ассакалова.

Хелиф вышла в финал Олимпиады-2024 по боксу в весовой категории до 66 кг.

Источник: Sport24
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