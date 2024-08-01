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Сегодня, 19:35

Болгарский олимпийский комитет поднял вопрос о гендерном равенстве на Олимпиаде

Алина Савинова
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Болгарский олимпийский комитет (БОК) сделал официальное заявление в связи с участием в турнире по боксу на Олимпийских играх спортсменов, проваливших гендерный тест.

В четверг, 1 августа, итальянка Анджела Карини на 46-й секунде отказалась продолжать поединок в 1/8 финала Олимпиады против алжирской боксерши Иман Хелиф, которая в 2023 году провалила тест на тестостерон.

«Мы твердо намерены защищать права не только болгарок, но и всех спортсменок, которым может быть нанесен вред в связи с участием представителей противоположного пола в женских соревнованиях. Кроме того, нас заботит здоровье спортсменок, ведь научно доказано, что мужские удары сильнее женских, что может привести к тяжелым травмам», — приводит ТАСС текст заявления.

Анджела Карини. Итальянка отказалась боксировать с провалившей тест на тестостерон алжиркой. Девушка разрыдалась от несправедливости

В БОК рассчитывают, что организаторы женского турнира по боксу на Играх в Париже не останутся безразличны к данному вопросу и учтут профессиональное мнение.

После ситуации на боксерском турнире на Олимпиаде-2024 премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что провалившие гендерный тест атлеты не должны выступать в женских соревнованиях, а британская писательница Джоан Роулинг назвала позором допуск Хелиф к соревнованиям.

Источник: ТАСС
Бокс
Олимпиада
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