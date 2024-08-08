Боксеры Халоков и Сейитбек вышли в финал Олимпиады в весовой категории до 57 кг

Стали известны имена финалистов мужского турнира по боксу на Олимпийских играх в Париже.

В финальном поединке в весовой категории до 57 кг встретятся Абдумалик Халоков из Узбекистана и Мунарбек Сейитбек из Киргизии. Финал состоится в субботу, 10 августа.

Уступившие в полуфинальных матчах австралиец Чарли Сеньор и болгарин Хавьер Ибаньес Диас стали бронзовыми призерами соревнований.

Бокс

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

до 57 кг

1/2 финала

Абдумалик Халоков (Узбекистан) — Чарли Сеньор (Австралия) — 5:0

Мунарбек Сейитбек (Киргизия) — Хавьер Ибаньес Диас (Болгария) — 4:1

«Stade Roland Garros».