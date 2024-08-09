Боксер Узбекистана Муллажонов стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 92 кг

Представитель Узбекистана Лазизбек Муллажонов стал победителем турнира по боксу на Олимпиаде в Париже.

В финальном матче 25-летний спортсмен победил Лорена Альфонсо Домингеса из Азербайджана единогласным решением судей — 5:0. Муллажонов также является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года и чемпионом Азии (2022).

Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа.

Бокс

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

до 92 кг

Финал

Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан) — Лазизбек Муллажонов (Узбекистан) — 0:5

«Stade Roland Garros».