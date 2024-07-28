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Париж-2024

Сегодня, 16:00

Бокс на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по боксу на Олимпийских играх-2024 пройдут с 27 по 10 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Олимпиада.
Фото AFP

Соревнования по боксу в рамках Олимпийских игр-2024 пройдут с 27 июля по 10 августа. Во Франции будут разыграны 35 комплектов наград. В Париже выступят 852 спортсменов в 17 мужских и женских дисциплинах и смешанной эстафете.

Расписание соревнований по боксу:

27 июля, суббота

16:30. Женщины до 54 кг. 1/16 финала

17.18. Женщины до 60 кг. 1/16 финала

18:06. Мужчины до 63,5 кг. 1/16 финала

18.38. Мужчины до 80 кг. 1/16 финала

28 июля, воскресенье

12:00. Мужчины до 51 кг. 1/16 финала

12:16. Мужчины до 71 кг. 1/16 финала

12:48. Мужчины до 92 кг. 1/8 финала

13:20. Женщины до 50 кг. 1/16 финала

13:52. Женщины до 66 кг. 1/16 финала

16:30. Мужчины до 57 кг. 1/16 финала

29 июля, понедельник

12:00. Женщины до 60 кг. 1/8 финала

12:48. Мужчины до 63,5 кг. 1/8 финала

13:36. Мужчины свыше 92 кг 1/8 финала

30 июля, вторник

12:00. Мужчины до 51 кг. 1/8 финала

12:48. Мужчины до 80 кг. 1/8 финала

13:20. Женщины до 54 кг 1/8 финала

14:08. Женщины до 57 кг. 1/16 финала

31 июля, среда

12:00. Мужчины до 57 кг. 1/8 финала

12:32. Мужчины до 71 кг. 1/8 финала

13:04. Женщины до 75 кг. 1/8 финала

14:08. Женщины до 60 кг. 1/4 финала

1 августа, четверг

12:00. Женщины до 50 кг. 1/8 финала

12:48. Женщины до 66 кг. 1/8 финала

13:36. Женщины до 54 кг. 1/4 финала

13:52. Мужчины до 63,5 кг. 1/4 финала

14:08. Мужчины до 92 кг. 1/4 финала

2 августа, пятница

16:30. Женщины до 57 кг. 1/8 финала

17:34. Мужчины до 51 кг. 1/4 финала

18:06. Мужчины до 80 кг. 1/4 финала

18:38. Мужчины свыше 92 кг. 1/4 финала

3 августа, суббота

16:30. Мужчины до 57 кг. 1/4 финала

17:02. Мужчины до 71 кг. 1/4 финала

17:34. Женщины до 50 кг. 1/4 финала

18:06. Женщины до 66 кг. 1/4 финала

18:38. Женщины до 60 кг. 1/2 финала

4 августа, воскресенье

12:00. Женщины до 57 кг. 1/4 финала

12:32. Женщины до 75 кг. 1/4 финала

13:04. Женщины до 54 кг. 1/2 финала

13:20. Мужчины до 51 кг. 1/2 финала

13:36. Мужчины до 63,5 кг. 1/2 финала

13:52. Мужчины до 80 кг. 1/2 финала

14:08. Мужчины до 92 кг. 1/2 финала

6 августа, вторник

22:30. Мужчины до 71 кг. 1/2 финала

23:02. Женщины до 50 кг. 1/2 финала

23:34. Женщины до 66 кг. 1/2 финала

00:06. Женщины до 60 кг. Финал

7 августа, среда

22:30. Женщины до 57 кг. 1/2 финала

23:02. Мужчины свыше 92 кг. 1/2 финала

23:34. Мужчины до 63,5 кг. Финал

23:51. Мужчины до 80 кг. Финал

8 августа, четверг

22:30. Мужчины до 57 кг. 1/2 финала

23:02. Женщины до 75 кг. 1/2 финала

23:34. Мужчины до 51 кг. Финал

23:51. Женщины до 54 кг. Финал

9 августа, пятница

22:30. Мужчины до 71 кг. Финал

22:47. Женщины до 50 кг. Финал

23:16. Мужчины до 92 кг. Финал

23:51. Женщины до 66 кг. Финал

10 августа, суббота

22:30. Женщины до 57 кг. Финал

22:47. Мужчины до 57 кг. Финал

23:16. Женщины до 75 кг. Финал

23:51. Мужчины свыше 92 кг. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Золотая медаль Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Программа Олимпиады-2024: какие виды спорта и сколько медалей будет разыграно
Бокс
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