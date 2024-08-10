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Бокс на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 10 августа

10 августа продолжится турнир по боксу на Олимпийских играх в Париже
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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В cубботу, 10 августа продолжится мужской и женский турниры по боксу на Олимпийских играх в Париже.
Фото Global Look Press

В cубботу, 10 августа продолжится мужской и женский турниры по боксу на Олимпийских играх в Париже. В этот день пройдут финалы среди мужчин до 57 кг и свыше 92 кг, а также среди женщин до 57 кг и до 75 кг. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Бокс на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 10 августа

  • 22.30 Женщины, до 57 кг. Финал
  • 22.47 Мужчины, до 57 кг. Финал
  • 23.34 Женщины, до 75 кг. Финал
  • 23.51 Мужчины, свыше 92 кг. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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