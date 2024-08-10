10 августа продолжится турнир по боксу на Олимпийских играх в Париже

В cубботу, 10 августа продолжится мужской и женский турниры по боксу на Олимпийских играх в Париже. В этот день пройдут финалы среди мужчин до 57 кг и свыше 92 кг, а также среди женщин до 57 кг и до 75 кг. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Бокс на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 10 августа

22.30 Женщины, до 57 кг. Финал

22.47 Мужчины, до 57 кг. Финал

23.34 Женщины, до 75 кг. Финал

23.51 Мужчины, свыше 92 кг. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.