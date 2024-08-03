Бах заявил, что МОК намерен сохранить бокс в олимпийской программе в 2028 году

Президент МОК Томас Бах рассказал о планах организации по сохранению бокса в олимпийской программе через четыре года.

«Могу подтвердить, что мы хотели бы сохранить бокс в олимпийской программе. Что касается перспектив, то он там будет, если будет надежная международная федерация, с надлежащими репутацией и управлением, финансовой прозрачностью», — приводит слова Баха ТАСС.

С конца 2020 года Международную ассоциацию бокса (IBA) возглавляет россиянин Умар Кремлев. Организация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении российских и белорусских спортсменов национальной идентификации. Боксеры из обеих стран выступают на соревнованиях под эгидой IBA без каких-либо ограничений.