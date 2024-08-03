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Париж-2024

Сегодня, 13:18

Бах не стал комментировать критику МОК со стороны IBA: «Много им чести»

Алина Савинова
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Томас Бах.
Фото Reuters

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах ответ на вопрос, является ли шум вокруг бокса на Олимпиаде в Париже целенаправленной кампанией дискредитации со стороны России.

Ранее МОК одобрил участие алжирки Иман Хелиф и представительницы Тайваня Линь Юйтин в Играх-2024, несмотря на то, что в 2023 году эти спортсменки провалили тест на тестостерон и не были допущены до чемпионата мира по боксу, который проводится под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым.

«Я точно не знаю, но мы много чего слышим с российской стороны, в частности, от международной федерации, у которой мы отозвали лицензию по многим причинам: они выступали до Олимпиады с кампанией дискредитации Франции, Олимпийских Игр, МОК. Они дали много комментариев, я повторять их не буду, много им чести. Но если вы считаете правдивой информацию, которую они дают, почитайте их комментарии и сделайте выводы», — цитирует Баха РИА Новости.

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В четверг, 1 августа, во время поединка 1/8 финала Олимпиады в Париже итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя против Хелиф. Итальянская спортсменка заявила, что ей было невыносимо терпеть боль после удара от Иман, поэтому она решила сдаться. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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