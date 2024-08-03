Бах назвал неприемлемой агрессию в адрес алжирской боксерши Хелиф

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах считает неприемлемой травлю проваливших гендерный тест боксерш, принимающих участие в Олимпиаде в Париже.

МОК одобрил участие алжирки Иман Хелиф и представительницы Тайваня Линь Юйтин в Играх-2024, несмотря на то, что в 2023 году эти спортсменки провалили тест на тестостерон.

«Мы говорим о женском боксе, у нас две спортсменки, обе они рождены женщинами. Они выросли как женщины, и в паспортах у них написано, что они женщины. Никогда не было сомнений в том, что они женщины, сегодня кто-то пытается изменить определение слова «женщина». Как можно объявить того, кто родился женщиной, не женщиной? Позвольте мне сказать, что в этом контексте в соцсетях мы видим абьюз и харассмент, это неприемлемо», — приводит ТАСС слова Баха.

1 августа во время поединка 1/8 финала Олимпиады в Париже итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя против Хелиф. После поединка, в котором Карини в первые 46 секунд получила травму, итальянка объявила о завершении спортивной карьеры.

Ранее директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что организация занялась вопросом обеспечения безопасности выступающих на Олимпийских играх боксерш Хелиф и Юйтин.