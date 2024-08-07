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Париж-2024

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Автор «Гарри Поттера» отреагировала на критику ее публикации об алжирской боксерше на Олимпиаде

Алина Савинова
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Иман Хелиф.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Британская писательница Джоан Роулинг ответила людям, которые раскритиковали ее за слова об участии провалившей гендерный тест боксерши на Олимпиаде в Париже.

Ранее автор книг о «Гарри Поттере» назвала позором допуск к Играм-2024 Иман Хелиф из Алжира.

«Для справки: закидывать меня фотографиями атлетических женщин, чтобы «научить» меня, что не все женщины выглядят как Барби, — это как постоянно присылать мне фото картофеля разной формы, чтобы доказать, что камни съедобны. Я все еще вижу разницу, а вы выглядите откровенно сумасшедшими», — написала Роулинг в своих соцсетях.

В 2023 году Международная федерация бокса (IBA) дисквалифицировала Хелиф с чемпионата мира в Нью-Дели, поскольку в организме спортсменки были обнаружены мужские хромосомы. Несмотря на это, МОК допустил алжирку до Олимпийских игр.

3 августа Хелиф одержала победу над Анной Хамори из Венгрии и вышла в полуфинал боксерского турнира в Париже.

Бокс
Иман Хелиф
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