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Автор «Гарри Поттера» назвала позором допуск к Олимпиаде провалившей гендерный тест боксера

Алина Савинова
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Иман Хелиф.
Фото Reuters

Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на участие в Олимпийских играх в Париже алжирской боксерши Иман Хелиф, которая в 2023 году провалила гендерный тест.

В четверг, 1 августа, итальянка Анджела Карини на 46-й секунде отказалась продолжать поединок в 1/8 финала Олимпиады против Хелиф. Во время боя она получила травму носа. По ее словам, было невыносимо терпеть боль, поэтому она решила сдаться.

Анджела Карини. Итальянка отказалась боксировать с провалившей тест на тестостерон алжиркой. Девушка разрыдалась от несправедливости

«У молодой женщины-боксера только что было отнято все, над чем она работала и тренировалась. Все потому, что вы позволили мужчине выйти с ней на ринг. Вы — позор, ваша защита — шутка, Олимпиада в Париже навсегда будет запятнана жестокой несправедливостью, нанесенной итальянской спортсменке. Почему вас устраивает, что мужчина публично избивает женщину? Это не спорт», — написала Роулинг в своих соцсетях.

После объявления победителя в поединке итальянка отказалась жать Хелиф руку. Она несколько раз подчеркнула несправедливость ситуации и расплакалась прямо посреди ринга.

Позже премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что провалившие гендерный тест атлеты не должны выступать в женских соревнованиях.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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